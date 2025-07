Addio ad Hulk Hogan | chi era perché è morto e i 5 momenti che hanno fatto la storia

Il mondo dello sport e dell’intrattenimento piange la scomparsa di Hulk Hogan, nome d’arte di Terry Gene Bollea, uno dei personaggi più leggendari nella storia del wrestling. Si è spento oggi, 24 luglio 2025, nella sua casa di Clearwater, in Florida, a causa di un arresto cardiaco. Aveva 71 anni. Nei giorni precedenti aveva subito un delicato intervento chirurgico al collo, e la moglie Sky Daily aveva rassicurato i fan sulle sue condizioni. Ma questa mattina, il cuore del gigante si è fermato. La notizia è stata confermata dal un comunicato ufficiale del suo manager e della WWE, che ha subito reso omaggio alla figura che, più di ogni altra, ha reso globale lo sport?spettacolo della lotta professionistica. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Addio ad Hulk Hogan: chi era, perché è morto e i 5 momenti che hanno fatto la storia

In questa notizia si parla di: hulk - hogan - addio - morto

AEW: Hulk Hogan nel mirino, Swerve Strickland e Shelton Benjamin non perdonano - Hulk Hogan farebbe meglio a stare lontano dai social per un po’, perché Swerve Strickland non ha intenzione di mollare.

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - L’importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili.

Terrore tra i fan, Hulk Hogan dato per spacciato, ma è tutto falso - I fan hanno temuto il peggio quando sono circolate voci secondo cui Hulk Hogan sarebbe in fin di vita a causa di complicazioni seguite a un intervento al collo.

Addio a Hulk Hogan, la leggenda del wrestling che ha cambiato per sempre lo sport-spettacolo È morto all’età di 71 anni Hulk Hogan, l’icona che ha trasformato il wrestling in uno show di massa https://lasicilia.visitlink.me/hz9h55 Vai su X

Secondo quanto appreso da TMZ Sports, la leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni. Questa mattina presto, i sanitari sono stati inviati nella sua casa, a Clearwater, in Florida e gli operatori hanno dichiarato che si trattava di un "arresto car Vai su Facebook

E' morto Hulk Hogan: addio alla leggenda del wrestling; Addio a Hulk Hogan: la leggenda del wrestling muore a 71 anni. Un patrimonio da 25 milioni di dollari; Addio a Hulk Hogan, leggenda del wrestling Usa.

Hulk Hogan è morto a 71 anni: addio alla leggenda del wrestling - Il mondo del wrestling è in lutto: Hulk Hogan, una delle icone più riconoscibili nella storia della WWE, è morto all’età di 71 anni. Secondo ilsecoloxix.it

Hulk Hogan è morto a 71 anni: il wrestling dice addio al suo gigante - Hulk Hogan, icona del wrestling internazionale, è morto a 71 anni: le prime ipotesi sul decesso. Da notizie.it