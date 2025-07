Addio a Enrico Barbagallo chef della ‘Tana del Riccio’

Santo Stefano Magra (La Spezia), 24 luglio 2025 – La passione per la cucina lo ha portato in giro per Val di Magra e Lunigiana lasciando sempre un piacevole ricordo non soltanto per la qualità delle sue portate ma per la gentilezza e il sorriso con i quali accoglieva gli amici nei suoi locali. L’arte della tavola era una sua prerogativa trasmessa con la passione di chi ama stare ai fornelli. Si è spento all’età di 58 anni lo chef Enrico Barbagallo titolare del ristorante “La tana del riccio“ aperto da qualche anno all’ingresso del borgo di Santo Stefano Magra. Si era sentito male nei giorni scorsi e dopo il ricovero all’ospedale di Massa il suo cuore ha smesso di battere lasciando nel più profondo dolore la moglie Grazia e i figli Manuel e Martina con i quali risiedeva a Aulla, nella frazione di Gorasco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

