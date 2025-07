Ad Avellino il seminario di approfondimento del progetto PNRR Misura 1.2

Domani 25 luglio, alle ore 10:00, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si terrà il seminario di approfondimento del progetto PNRR Misura 1.2. Di seguito il programma dell'evento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: seminario - approfondimento - progetto - pnrr

Divulgazione, risultati concreti e cambiamenti strutturali permanenti: sono le parole chiave che segneranno gli ultimi sei mesi del progetto #PNRR "RESTART", il più importante programma mai finanziato in Italia per la ricerca e sviluppo nel settore delle #Telec Vai su Facebook

Ad Avellino il seminario di approfondimento del progetto PNRR Misura 1.2; Seminario Progetto di Vita: confronto per un welfare inclusivo -; Architetti: progettare involucri edilizi con il calcestruzzo aerato autoclavato ad alte prestazioni e resistenti.

Avellino, inserimento lavorativo di persone disabili: seminario in Provincia - L'articolo Avellino, inserimento lavorativo di persone disabili: seminario in Provincia proviene da OttoPagine. msn.com scrive

Alloggi in Seminario per il progetto ’Dopo di noi’: "Favoriamo ... - Il Seminario vescovile di Pontremoli diventa un centro per nuovi percorsi di autonomia delle persone disabili. Lo riporta lanazione.it