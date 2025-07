Acuto minacce di morte ed atti vandalici contro la mamma e la sorella Allontanato

Acuto, minacce di morte ed atti vandalici contro la mamma e la sorella. Allontanato - Dopo l'ennesima violenta aggressione mamma e figlia si sono fatte forza e sono andate dagli uomini delle forze dell'ordine per denunciare il loro familiare per cercare di placarlo o quanto meno di allontanarlo dalla loro abitazione in un paese nel nord della provincia di Frosinone.

Minacce di morte e botte alla mamma: 35enne finisce a processo - Cronaca Minacce di morte e botte alla mamma: 35enne finisce a processo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

