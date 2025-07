Ormai le follie dei seguaci dell’ambientalismo radicale fanno sempre meno notizia, anche in un paese come la Germania dove i Verdi sono ancora vivi e vegeti. Talvolta, però, le decisioni prese da alcuni esponenti particolarmente creativi lasciano davvero basiti. Da almeno tre anni, gli impiegati del Ministero dell’Ambiente tedesco devono lavarsi le mani con l’acqua fredda anche in pieno inverno e salire le scale a piedi per non incorrere negli strali dei dirigenti gretini. Pur di ridurre i consumi e le emissioni di Co2, infatti, il ministro ha imposto la rimozione degli scaldabagni dagli edifici presi in affitto a Berlino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Acqua fredda e niente ascensori: l'ultima follia dei Verdi tedeschi