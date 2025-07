Accordo Faenza Basket Project e Cesena

È ufficialmente nata la collaborazione tra Faenza Basket Project e Nuova Virtus Cesena, che prevede la partecipazione al campionato di serie B femminile con una squadra unica, composta da atlete di entrambi i club. Una decisione nata dalla dirigenza faentina dopo il riposizionamento ottenuto dall’E-Work in serie A2, perché per motivi regolamentari una società non può avere una squadra anche nel campionato inferiore, e la scelta del presidente Mario Fermi è stata di collaborare con una realtà che lavora sulle giovani proprio come quella manfreda. Il nome della squadra sarà Nuova Virtus Cesena, ma il campo da gioco sarà ‘doppio’, ovvero le partite si giocheranno a Faenza al PalaBubani e a Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accordo Faenza Basket Project e Cesena

