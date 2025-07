Accoltellato con una mannaia per strada a Milano

Prima i fendenti sferrati con una mannaia, poi la corsa in ospedale e l’intervento della polizia.Un uomo di 31 anni è stato accerchiato e accoltellato in viale Omero a Milano (zona Corvetto) nella notte tra martedì e mercoledì 23 luglio. Uno dei presunti responsabili, un italiano di 34 anni, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Uomo accoltellato per strada con una mannaia a Milano: denunciato un 34enne - Nella notte tra martedì e mercoledì a Milano un 31enne è stato accerchiato da un gruppo di persone che lo hanno poi colpito con diverse coltellate utilizzando anche una mannaia.

