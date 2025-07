Accadde oggi | 24 luglio la riscoperta del sito di Machu Picchu

È considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno Machu Picchu, l’antica città inca costruita a oltre 2.400 metri d’altitudine in Perù, è una delle sette meraviglie del mondo moderno. Una città realizzata interamente in granito biancoazzurro, sotto l’Imperatore Pachacutec . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 24 luglio, la riscoperta del sito di Machu Picchu

In questa notizia si parla di: accadde - luglio - riscoperta - sito

Accadde oggi: 12 luglio, nasce il marchio DOC - Si tratta di una etichetta di encomio per i vini più pregiati, da proteggere e valorizzare In ambito enologico, il marchio DOC vide ufficialmente la nascita il 12 luglio 1963: si trattava di una etichetta di encomio per i vini più pregiati e … Continua L'articolo Accadde oggi: 12 luglio, nasce il marchio DOC proviene da Fremondoweb.

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma - Un colossale rogo, il fuoco che iniziò a bruciare nell’area mercantile della città e che ben presto andò fuori controllo Un evento che si caratterizza per il tanto mito e per le leggende che si sono costruite attorno a esso.

Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino - Un evento accaduto a 57 giorni di distanza dall’altro attentato dell’autostrada di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta Paolo Borsellino, il giudice amico e collega di Giovanni Falcone, fu assassinato a … Continua L'articolo Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino proviene da Fremondoweb.

, Sabato 10 Luglio 1976 Il magistrato Vittorio Occorsio viene ucciso a Roma per mano del terrorista di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+10+lu Vai su Facebook

Accadde oggi: 24 luglio 1911, la riscoperta del sito di Machu Picchu; Un progetto per riscoprire le varietà di piante toscane in estinzione al Borro; Alla riscoperta dell'Onice di Montaione. La scommessa di un’azienda aretina.

v Accadde nel rock 10 luglio (parte 2 di 6) - Rockol - 1942: Nasce a Detroit, Michigan, USA, Sixto Diaz Rodriguez, cantautore la cui tardiva riscoperta è narrata nel documentario "Searching for Sugar Man". Segnala rockol.it