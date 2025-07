academy ecco elena casadei il primo rinforzo arriva da cesena

La nuova San Marino Academy prende forma e il primo rinforzo, geograficamente parlando, arriva da vicino. Da Cesena, per la precisione. Del Cesena, Elena Casadei, è stata capitano e bandiera. La scelta di intraprendere una nuova avventura non è stata facile, e nasce anche da motivi lavorativi. Ma non per questo la classe 1996 approda sul Monte Titano priva di stimoli. Anzi, è l’esatto contrario. "Non è stata una scelta semplice, per me, lasciare il Cesena dopo tanto tempo – dice la centrocampista – È una storia che avrà sempre un posto importante nel mio cuore. Ora però sono pronta a dare il massimo per la San Marino Academy e a vivere questa avventura al 100% di me stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

