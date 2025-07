A Verbania torna Beach for babies la festa di sport e beneficenza

Dal 25 luglio al 3 agosto a Verbania torna, con l'edizione numero 10, "Beach for babies", per 10 giorni di sport, beneficenza, musica e buon cibo. L'appuntamento è come sempre in piazza San Vittore a Intra.Nato nel 2014 con lo scopo di creare aggregazione e socializzazione giovanile, di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Beach volley per beneficenza, a Verbania Lo Bianco e Piccinini. Due leggende per decennale di 'B4B', dal 25 luglio al 3 agosto #ANSA Vai su X

