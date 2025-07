A Roma il Lido Mercoledì ieri sera Tim Burton e Ghali al Pincio per l’uscita della serie tv Netflix

Ieri sera si è tenuto sulla Terrazza del Pincio a Roma un evento che ha aperto le porte al Lido Mercoledì, un’oasi dark per celebrare l’attesissima seconda stagione della serie Netflix ‘Mercoledì’, dedicata all’ iconico personaggio della famiglia Addams, Wednesday Addams. Protagonista assoluto della serata è stato Tim Burton, accolto con entusiasmo dalla folla di appassionati dopo l’esibizione dell’Orchestra Italiana del Cinema. Il regista ha condiviso aneddoti sul mondo di Mercoledì, e a seguire ha lasciato il palco a Ghali, suo grande fan che ha regalato agli ospiti una performance speciale con alcuni dei suoi brani più noti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Roma il Lido Mercoledì, ieri sera Tim Burton e Ghali al Pincio per l’uscita della serie tv Netflix

In questa notizia si parla di: mercoledì - roma - lido - sera

Roma verso il Conclave, nuove misure di sicurezza al via da mercoledì: la mappa e i flussi di pellegrini - Le nuove misure di sicurezza scattano alle ore 7 di mercoledì, con la prima messa di apertura del Conclave.

Roma, vittoria di peso con la Fiorentina: mercoledì la ripresa degli allenamenti verso l’Atalanta - Si chiude un cerchio e lo fa nel modo più dolce: l a Roma si prende la rivincita sulla Fiorentina dopo la batosta dell’andata e lo fa con un successo pieno di sostanza.

Roma a Torino domenica, Ranieri concede un giorno di riposo: squadra a Trigoria mercoledì - Giornata di scarico sia mentale che fisico per la Roma quest’oggi, a poche ore da una splendida vittoria che, oltre a tenere viva una lotta Champions che vede la Juventus avanti di un punto, ha fatto da cornice all’omaggio dell’ Olimpico per l’ultima in casa di Ranieri.

Fino a venerdì 4 luglio da Ostia Lido l’evento di Sky Sport: “Ostia Mare di Roma, culla di Campioni” dove Sport, Cultura e Territorio dialogano in diretta streaming sulla piattaforma di Roma Capitale ogni sera alle 21:30 aspettando “Calciomercato - L’Origi Vai su Facebook

il treno roma lido (@iltrenoromalido) Vai su X

A Roma il Lido Mercoledì, ieri sera Tim Burton e Ghali al Pincio per l'uscita della serie tv Netflix; Tim Burton a Roma il 23 luglio, il Pincio diventa Lido Mercoledì; Mercoledì 2, Tim Burton sbarca a Roma per la seconda stagione assieme a un artista importante: tutti pensano a Lady Gaga.