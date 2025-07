A Reggio Emilia gli incidenti stradali hanno un costo sociale di 170 milioni 330 euro pro capite

Reggio Emilia, 24 luglio 2025 – Nel 2024 nei 1.737 incidenti del reggiano hanno perso la vita 25 persone. Un dato in diminuzione rispetto ai 30 decessi del 2023 e 2019. I feriti sono stati nel 2024, in tutta la provincia, comune compreso, quasi 2.300 (2.279), in calo del 1,2% rispetto al 2023. Questo è quanto stabilito dal rapporto 2025 dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, presentato oggi a Bologna dall'assessora alla Mobilità Irene Priolo e dal presidente dell'Osservatorio Marco Pollastri. I risultati sono in linea con l'obiettivo europeo di dimezzare, al 2030, il numero di morti e feriti gravi del 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Reggio Emilia gli incidenti stradali hanno un costo sociale di 170 milioni (330 euro pro capite)

