A Monte Sant' Angelo c' è la decima edizione di ' Piccole cose Fest'

Il 'Piccole Cose Fest' si prepara a festeggiare la sua decima edizione nel cuore di Monte Sant'Angelo. Dal 29 al 31 luglio la terrazza del Museo Etnografico Tancredi – il MeTA, gestito dalla Pro Loco cittadina – si trasformerà in un osservatorio poetico sul mondo. Uno spazio intimo, sospeso tra.

Con due nuove iniziative prosegue il programma che l'oasi Wwf Monte Sant'Elia dedica nel Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità.

Da Giacomo a Pietrasanta, Sant'Anna e Villa Lario a Como, Cavallino Bianco a Polesine Parmense e infine La Fontanina sul Monte Argentario. - P er gli amanti del milanese Da Giacomo, immerso in un giardino della Versilia, si trova Da Giacomo a Pietrasanta, dove gustare un ottimo menù a base di pesce, fra rampicanti, palme e banani.

L'oasi WWF Monte Sant'Elia dedica due iniziative giornate ai cittadini coinvolgendoli in attività che avranno come straordinaria location il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia.

AGGUATO Monte Sant'Angelo, 50enne sparato al volto. Fermati due giovani. Ecco chi sono. Si cerca un terzo complice - Fermati due giovani, si cerca un terzo complice AUTORE: Giuseppe de FilippoPUBBLICATO IL: 15 Luglio 2025Cronaca // Manfredonia Monte

Agguato a Monte Sant'Angelo, in gravi condizioni un 50enne colpito al volto da un proiettile - Si tratta di Luigi Bisceglia, operatore ecologico: è in ospedale a San Giovanni Rotondo.