A Monreale fioccano le multe grazie alle telecamere anti furbetti del sacchetto

Monreale – A poche ore dall’installazione delle sette nuove fototrappole di ultima generazione, volute dall’Amministrazione per un controllo più capillare del territorio, sono già stati individuati i primi trasgressori. Grazie all’efficacia dei nuovi dispositivi, attivati dalla Polizia Municipale con il supporto di Ecolandia, le telecamere hanno permesso di identificare senza incertezze coloro che, con gesti . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - A Monreale fioccano le multe grazie alle telecamere anti furbetti del sacchetto

In questa notizia si parla di: monreale - fioccano - multe - grazie

A Monreale fioccano le multe grazie alle telecamere anti furbetti del sacchetto - Monreale – A poche ore dall’installazione delle sette nuove fototrappole di ultima generazione, volute dall’Amministrazione per un controllo più capillare del territorio, sono già stati individuati i primi trasgressori.

È scoppiata la bufera sulle bollette AMAP a Monreale Vai su Facebook

A Monreale fioccano le multe grazie alle telecamere anti furbetti del sacchetto; Grande festa per Sant'Anna a Pioppo, un fiume di persone in processione per la matriarca del paese; Geox, risoluzione con AD Enrico Mistron per divergenze su strategia.

Strage di Monreale, il cerchio si stringe: identificati altri quattro ... - Le indagini sulla strage di Monreale si intensificano: identificati altri quattro volti grazie a una foto diffusa sui social dopo la sparatoria. Si legge su fanpage.it