A Messina oltre 700 incidenti stradali in un solo anno

Nel 2024 a Messina si sono verificati 768 incidenti stradali. Lo rileva l'Istat grazie ai dati estrapolati da un'analisi che riguarda l'intero territorio italiano. La città dello Stretto è penultima nella speciale classifica, resa nota da Ansa, che riguarda i centri più popolosi della Penisola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

