E mentre si dibatte animatamente nelle aule di tribunale e in quelle del palazzo comunale, la maxi antenna per la telefonia mobile Inwit improvvisamente spunta in tutta la sua altezza in via dei Banchieri a Lunata. Il peggior incubo per gli abitanti della zona da un paio di giorni è lì, quasi a farsi beffe di tutto e di tutti. Completamente montata anche se non ancora funzionante. "Tutto ciò è avvenuto sopra le nostre teste – dicono gli abitanti – senza alcuna comunicazione, come se la convivenza con i campi elettromagnetici fosse qualcosa da poter prendere con leggerezza". "E’ alquanto singolare e abbastanza imbarazzante leggere due giorni prima la dichiarazione di un possibile ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune, con la sospensiva proprio per evitare che venisse installata l’antenna – rincarano gli abitanti della zona – e poi ricevere da Inwit la comunicazione che il ripetitore sarebbe stato posizionato il 21 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Lunata spunta l’antenna di 30 metri: "Un eco mostro che fermeremo"