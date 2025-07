A Lecco c' è la notte bianca | attenzione a divieti e viabilità

S i avvicina la Notte Bianca di Lecco: attenzione ai divieti e alla viabilità. Per l'evento in programma sabato 26 luglio, sono infatti previste le seguenti modifiche alla viabilità cittadina: divieto di transito in Lungolario Isonzo e largo Europa (eccetto veicoli in entratauscita da parcheggio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Variante di Cisano, procedono i lavori per collegare Lecco e Bergamo: “Migliorerà la viabilità dell’area” - Bergamo, 2 maggio 2025 – Il cantiere è in movimento, procedono i lavori del primo lotto della Variante di Cisano Bergamasco, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni di euro e tassello fondamentale per potenziare il collegamento stradale Lecco-Bergamo.

Mercato in centro e lavori lungo le strade: come cambia la viabilità a Lecco - Il capoluogo lecchese sarà interessato, nella settimana al via, da diversi lavori pubblici e interventi.

