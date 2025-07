A Falconara la Notte Bianca dei desideri | conto alla rovescia per l' appuntamento in spiaggia

FALCONARA - Parte il conto alla rovescia per la Notte Bianca dei Desideri, che domani sera a partire dalle 22 animerà la spiaggia di Falconara sulle note della musica anni Novanta. Il tratto di litorale all’uscita del sottopasso di via Goito sarà l’epicentro della manifestazione sotto le stelle e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: falconara - notte - bianca - desideri

Il litorale come pista per la "Disco Anni '90": a Falconara l'appuntamento con la "Notte bianca dei desideri" - FALCONARA MARITTIMA – La spiaggia di Falconara è pronta a trasformarsi in una grande discoteca sotto le stelle per la ‘Notte Bianca dei Desideri’, che tornerà ad animare il litorale nella serata di venerdì 25 luglio.

90 Mania Show Una serata speciale tra sogni, luci e musica: la Notte Bianca dei Desideri accende la spiaggia con emozioni, balli, sorrisi e un tocco di magia sotto le stelle. Dress code rigorosamente bianco 90 MANIA venerdì 25 luglio 2025 spiaggia Vai su Facebook

A Falconara la Notte Bianca dei desideri: conto alla rovescia per l'appuntamento in spiaggia; Falconara / Con la Notte Bianca dei Desideri la spiaggia si accende; Il litorale come pista per la Disco Anni '90: a Falconara l'appuntamento con la Notte bianca dei desideri.

Falconara, tutti in bianco nella notte dei desideri - Sarà sotto le stelle, in spiaggia a Falconara, la sera di venerdì 25 luglio con la Notte Bianca dei Desideri. Segnala youtvrs.it

Falconara vive d’estate. Pizza, festival strapieno. C’è la Notte dei desideri - Grande successo dell’evento in centro, 20 maestri da tutta Italia. Secondo msn.com