A Cagliari ero il Diavolo e facevo festa con Nainggolan Poi Dio mi ha salvato dalla depressione

Thiago Ribeiro, ex attaccante rossoblù e il buco nero in cui è finito: "Mi pento di aver lasciato la Sardegna, potevo dare di più. Cellino voleva tenermi ma chiesi io di andarmene. Provavo angoscia a vivere, ne sono uscito grazie alla fede. E parlavo da solo, mi rasserenava". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "A Cagliari ero il Diavolo e facevo festa con Nainggolan. Poi Dio mi ha salvato dalla depressione"

Cagliari, due cadaveri recuperati in mare davanti al Poetto e alla Sella del Diavolo: indagano i carabinieri - Due corpi sono stati recuperati in mare a Cagliari nella mattina di oggi, venerdì 4 luglio. Si tratta di una donna e un uomo.

Il West, già. Quello dei cowboys, è stato “girato” anche in Sardegna, a “San Salvador” del Sinis, meglio noto come il paese di San Salvatore, disabitato durante l’anno, rivissuto in occasione della festa religiosa e però ben tenuto. Come un gioiellino di stori Vai su Facebook

16enne morto a Cagliari:s'indaga su festa in spiaggia, lui c'era - Era alla festa in spiaggia Mariano Olla, il 16enne trovato morto ieri mattina intorno alle 7, riverso in acqua, a pochi metri dalla riva della spiaggetta del parcheggio Cuore, nell'arenile tra il ... Lo riporta ansa.it

Cagliari, 16enne trovato morto a Su Siccu: si indaga su una festa in ... - Un 16enne è stato trovato morto nel porticciolo di Su Siccu, a Cagliari. Riporta fanpage.it