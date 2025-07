7mila passi al giorno | la ' ricetta' per dimezzare il rischio morte e ridurre malattie

Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Buone notizie per chi non riesce a centrare la 'dose quotidiana' di 10mila passi al giorno, comunemente 'prescritta' per mantenersi in salute. Ne bastano anche 7mila per arrivare quasi a dimezzare il rischio di morte e ridurre in modo significativo la probabilità . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 7mila passi al giorno: la 'ricetta' per dimezzare il rischio morte e ridurre malattie

In questa notizia si parla di: 7mila - passi - giorno - dimezzare

7mila passi al giorno: la ‘ricetta’ per dimezzare il rischio morte e ridurre malattie - (Adnkronos) – Buone notizie per chi non riesce a centrare la ‘dose quotidiana’ di 10mila passi al giorno, comunemente ‘prescritta’ per mantenersi in salute.

7mila passi al giorno... levano il medico di torno. Così si dimezza il rischio morte; «Camminare 7mila passi al giorno dimezza il rischio di morte»: lo studio e i benefici per la salute; Bce lascia tassi invariati al 2%: Contesto resta eccezionalmente incerto.

7mila passi al giorno: la ‘ricetta’ per dimezzare il rischio morte e ridurre malattie - Buone notizie per chi non riesce a centrare la 'dose quotidiana' di 10mila passi al giorno, comunemente 'prescritta' per ... Secondo msn.com

«Camminare 7mila passi al giorno dimezza il rischio di morte»: lo studio e i benefici per la salute - Si tratta di una buona notizia per chi non riesce a centrare la ... Secondo msn.com