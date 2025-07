24 luglio 2025 terra ha finito le risorse la toscana rischia di restare senza frutta

Firenze, 24 luglio 2025 – Oggi, 24 luglio, è l'Earth Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità esaurisce il budget ecologico annuale del pianeta. Da questa data, viviamo "a credito", consumando risorse naturali più velocemente di quanto la Terra sia in grado di rigenerare, aggravando il debito ecologico, accumulando scarti, rifiuti ed emissioni e compromettendo il futuro delle prossime generazioni. A ricordarlo è il WWf che porta avanti la campagna Our Future. Nel 1970 l'Overshoot day era a dicembre e la data si è andata via via spostandosi, ad un ritmo sempre più veloce: lo scorso anno cadeva il primo agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

