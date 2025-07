? Festival delle Manifestazioni | le finali di A Voice for Europe e Gran Galà dei Festival a Ferrara il 28 agosto 2025

Giovedì 28 agosto dalle 19.00 si terranno le finali dei contest "A Voice for Europe – La voce per l'Europa – Italia" e "Gran Galà dei Festival" all'interno del Cortile del Castello Estense di Ferrara. L'evento sarà condotto da Vanessa Grey, speaker di RTL 102.5, e BeaMakk. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Centomilacarie, che presenterà un estratto del suo ultimo progetto "Io Nessuno". Ingresso gratuito. Il Cortile del Castello Estense si trasforma in un grande palco per "A Voice for Europe – La voce per l'Europa – Italia" e "Gran Galà dei Festival". Un grande evento di musica e talento torna nel cuore di Ferrara, nel suggestivo scenario del Castello Estense.

