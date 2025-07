?? Aim World pubblica Have a Good Day | un brano crudo viscerale e necessario

Dal 25 luglio 2025 è disponibile in streaming e in rotazione radiofonica “Have a Good Day”, il nuovo singolo del giovane cantautore Aim World. Il brano, prodotto da Giesse Entertainment Group per Scolaro Music Group, è già disponibile in presave. Un racconto musicale tra luci e ombre, ecco “Have a Good Day”. A partire dal 25 luglio 2025 è disponibile sulle piattaforme di streaming e in programmazione radiofonica “Have a Good Day”, il nuovo singolo del talentuoso cantautore emergente Aim World. Il pezzo, realizzato in collaborazione con Giesse Entertainment Group e distribuito da Scolaro Music Group, può già essere salvato in anteprima al seguente link http:lnk. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - ?? Aim World pubblica “Have a Good Day”: un brano crudo, viscerale e necessario

PSG vs Bayern – Best Club World Cup gratuiti e siti di scommesse - 2025-07-05 13:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: In vista del quarti di finale della Coppa del Mondo del Club FIFA tra PSG e Bayern Monaco, a 101Greatgoals abbiamo compilato un elenco dei migliori siti di scommesse nel Regno Unito e promozioni di scommesse gratuite per i clienti per la prima volta! Per essere coinvolto nelle migliori offerte di scommesse nel Regno Unito in vista di questo entusiasmante gioco internazionale, fai semplicemente clic sull’affare che ti piace di più l’aspetto di seguito, segui le istruzioni sullo schermo e inizia oggi! Più di 18 gioco d’azzardo possono essere avvincenti.

Box Office USA | Jurassic World: La Rinascita conquista il 4 luglio - Jurassic World: La Rinascita sta conquistando il pubblico americano, ed il risultato al Box Office USA potrebbe essere monstre.

Pentathlon, World Cup 2025: sei azzurri qualificati per le semifinali - A Pazardzhik, in Bulgaria, va in scena la terza tappa della World Cup 2025 di pentathlon moderno. Nel corso del primo giorno di gare, tre delle quattro atlete azzurre impegnate, hanno ottenuto il pass per le semifinali.

Michele Gammino dà voce e cuore a un brano di Pino Daniele, trasformando le parole in emozione pura. Un omaggio che vibra tra le onde del nostro festival “ Voci Tra Le Onde” Grazie al Comune di Napoli @comunedinapoli e alla SIAE @siae_official per av Vai su Facebook

Lionel Richie conquista il pubblico di Umbria Jazz; We Are The World usciva 40 anni fa, quando credevamo che le canzoni potessero cambiare il mondo; “We Are the World”: l’inno di solidarietà che ha cambiato il mondo.