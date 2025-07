Ztl sperimentale su via Torre Clementina nuove disposizioni

Fiumicino, 23 luglio 2025 – Dopo la fase di sperimentazione iniziale e le opportune valutazioni, l’Amministrazione comunale ha deciso di a ggiornare le modalità di istituzione della ZTL in Via Torre Clementina. Le nuove disposizioni, prevedono che la chiusura al traffico avrà inizio alle 20, anziché alle 18 come precedentemente stabilito. Inoltre, la Domenica la ZTL non sarà attiva, ma sarà comunque garantita la presenza della Polizia Locale per contrastare il parcheggio selvaggio nel centro storico di Fiumicino. L’obiettivo è garantire una migliore fruibilità dell’area e tutelare il decoro urbano, conciliando le esigenze di residenti, commercianti e visitatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino, decoro urbano e gestione dei rifiuti su via Torre Clementina: incontro tra Amministrazione e commercianti - Fiumicino, 15 maggio 2025 – Si è svolto oggi pomeriggio, presso gli uffici comunali, un incontro tra l’Amministrazione comunale e alcuni esercenti di via Torre Clementina, per affrontare congiuntamente i l problema persistente della gestione dei rifiuti nella storica via del centro cittadino.

Fiumicino, abbattuto lo storico chioso in via Torre Clementina - Fiumicino, 16 maggio 2025 – Proseguono gli interventi di riqualificazione urbana nella Città di Fiumicino.

Errico Recanati, lo chef stellato che ha cucinato su via della Torre Clementina - Fiumicino, 2 maggio 2025- Il 29 aprile, da Ippolito a Fiumicino è arrivato Errico Recanati: lo chef del Ristorante Andreina (1 stella Michelin) ha cucinato accanto ad Andrea Alberghetti, Marco Fedeli e al pizzaiolo e lievitista Luca Pezzetta, montando un grande braciere lungo la passeggiata di via della Torre Clementina.

