Zielinski Inter messaggio carico sui social al rientro ad Appiano | Nuova stagione – nuova energia!

Zielinski Inter, il centrocampista polacco si presenta ad Appiano con entusiasmo: primo giorno in nerazzurro e subito grande carica sui social. Piotr Zielinski è tornato ad Appiano Gentile per cominciare il secondo anno della sua avventura con la maglia dell’ Inter. Il centrocampista polacco classe 1994, arrivato nella scorsa stagione dal Napoli, si è ripresentato nel quartier generale nerazzurro con grande entusiasmo e determinazione. Lo ha fatto non solo sul campo, ma anche attraverso i suoi canali social, dove ha pubblicato un messaggio semplice ma pieno di energia. «Nuova stagione – nuova energia!», ha scritto Zielinski su Instagram, allegando uno scatto del suo arrivo alla Pinetina. 🔗 Leggi su Internews24.com

