Zanzara West Nile dopo il Lazio tocca alla Campania | 8 casi 4 pazienti sono in terapia intensiva

Dopo il Lazio il virus West Nile spunta anche in Campania: 8 i casi accertati, 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Zanzara West Nile, dopo il Lazio tocca alla Campania: 8 casi, 4 pazienti sono in terapia intensiva

In questa notizia si parla di: west - nile - lazio - campania

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/07/west-nile-8-casi-in-campania-3d2dfd6c-8576-48a0-96f3-a7ceaec6f80d.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_west-nile-8-casi-in-campania.&wt… WEST NILE/ Infezioni anche in Campania, otto i casi Vai su X

West Nile, allarme in Campania: in tre comuni del Casertano parte la disinfestazione Vai su Facebook

West Nile, 8 casi in Campania: 4 sono in rianimazione; West Nile, 8 casi, di cui 4 ricoveri, in Campania. De Luca: Situazione sotto controllo; Zanzara West Nile, dopo il Lazio tocca alla Campania: 8 casi, 4 pazienti sono in terapia intensiva.

West nile, quanti nuovi casi oggi? Il bollettino: contagi dal Lazio al Veneto. Ed è allarme per quelli "nascosti" - Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, crescono i timori per i casi di febbre West Nile nel Lazio, e non solo. msn.com scrive

West Nile, il bollettino dei contagi in Italia: uno su 5-10 è sintomatico, allarme per quelli "nascosti" - Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, crescono i timori per i casi di febbre West Nile nel Lazio, e non solo. Come scrive ilmattino.it