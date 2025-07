Yildiz si gode le vacanze prima di cominciare la stagione | in attesa dell’inizio della preparazione sono virali i suoi scatti vacanzieri – FOTO

Yildiz fa un recap delle sue vacanze: prima di tornare a disposizione di Tudor, pubblica quelle FOTO! I momenti salienti del relax dello juventino. Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, ha deciso di condividere un momento di relax sui social, pubblicando un carosello di foto su Instagram che lo ritraggono durante la sua vacanza. Nelle immagini, Yildiz appare sereno e sorridente mentre si gode il suo “ off season “, il periodo di pausa tra le stagioni calcistiche. Il calciatore ha deciso di godersi qualche giorno di tranquillità prima di tornare agli allenamenti con la Juventus, concedendosi una meritata pausa lontano dai campi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz si gode le vacanze prima di cominciare la stagione: in attesa dell’inizio della preparazione sono virali i suoi scatti vacanzieri – FOTO

In questa notizia si parla di: yildiz - vacanze - prima - gode

Yildiz, vacanze... a casa. Relax (e padel con Huijsen) a Ratisbona prima di un anno da big - In Germania per qualche giorno si è rivisto il vero Kenan, il ragazzo più che il calciatore. Perché è anche così che il 10 della Juve si prepara alla firma del rinnovo e al prossimo campionato

