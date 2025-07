XBOX360 X360PluginManager 2.00 | Gestisci i Plugin sulla tua Xbox 360 con Facilità

X360PluginManager  è un’utility leggera e intuitiva progettata per caricare e scaricare plugin su una Xbox 360 modificata. Questo strumento è particolarmente utile per chi utilizza l’exploit Bad Update, che al momento (marzo 2025) non supporta il caricamento automatico dei plugin via Dashlaunch. Se in futuro Dashlaunch dovesse diventare compatibile con il Bad Update, si consiglia di utilizzare quello. Fino ad allora, X360PluginManager offre una soluzione efficace e semplice da configurare. Installazione. Scarica  l’ultima versione dalla pagina delle release.. Estrai  X360PluginManager.zip  in una cartella a tua scelta. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [XBOX360] X360PluginManager 2.0.0: Gestisci i Plugin sulla tua Xbox 360 con FacilitĂ