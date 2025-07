Xavi Simons altro che Inter | l’olandese apre all’addio al Lipsia per trasferirsi in quella big della Premier League!

Ecco chi lo vuole. Il nome di Xavi Simons è finito recentemente al centro di alcune indiscrezioni di mercato che lo accostavano al calciomercato Inter, indicandolo come possibile colpo per rinforzare la trequarti a disposizione di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da TMW, ci sarebbero stati contatti tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l’entourage del giocatore, ma la realtà sembra essere molto diversa. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il giornalista Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo X. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Xavi Simons, altro che Inter: l’olandese apre all’addio al Lipsia per trasferirsi in quella big della Premier League!

In questa notizia si parla di: simons - inter - xavi - altro

Mercato Inter (TMW), pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente: si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi - di Redazione Mercato Inter, pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente: si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi.

Calciomercato Inter, Xavi Simons possibile colpo nerazzurro! Le ultime novità nerazzurre - Calciomercato Inter, si tenta il colpo Xavi Simons? Le ultime sul possibile nuovo colpo della squadra nerazzurra Il Calciomercato Inter registra il primo imprevisto legato alla possibile trattativa per Xavi Simons, talento emergente olandese attualmente in forza al Lipsia.

Xavi Simons Inter, Palmeri conferma: «Vero il contatto per l’olandese, ma è difficilissimo! I nerazzurri non possono permettersi di…» - di Redazione Xavi Simons Inter, Palmeri conferma: «Vero il contatto per l’olandese, ma è difficilissimo! I nerazzurri non possono permettersi di…».

Il punto di Fabrizio Romano sul calciomercato dell'Inter Da Calhanoglu a Lookman e la verità su Xavi Simons Vai su Facebook

Il nome di Xavi Simons fa 'impazzire' i tifosi dell'Inter: chance al minimo per i nerazzurri, avanza il Chelsea che vanta eccellenti rapporti con Ali Barat Vai su X

Xavi Simons-Inter la situazione: Ausilio in contatto con l’agente, possibile alternativa a Lookman; Xavi Simons: è sfida a due tra Inter e Chelsea; TMW – Inter su Xavi Simons! Contatto diretto col giocatore e anche adesso Ausilio….

L’Inter si fa soffiare anche Xavi Simons, accordo con il Lipsia - Arrivano dei nuovi aggiornamenti che riguardano il futuro di Xavi Simons pronto a lasciare il Lipsia e provare una nuova avventura, ma non in Italia con l'Inter come si era detto ... Secondo calciomercato24.com

Lookman, Inter da rilancio! Sondato pure un altro ma costa il doppio – TS - Il nigeriano sogna di vestire il nerazzurro meneghino, ma servirà un ultimo sforzo da parte - Come scrive inter-news.it