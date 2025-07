Dopo quasi due mesi dal suo arrivo, questa notte è arrivato l’atteso debutto in un match singolo ad NXT per Blake Monroe. L’ex Mariah May aveva giĂ debuttato sul ring al fianco di Jordynne Grace in un tag team match che sembrava dare il via per una nuova amicizia e un nuovo tag team devastante, invece nel giro di pochi giorni Blake ha tradito la sua “muscle muffin” facendole perdere ad Evolution il match titolato contro Jacy Jayne. Jordynne Grace dalla scorsa settimana è quindi a caccia di Blake per avere vendetta, una furia che la GM Ava ha provato a prevenire impedendo alla Juggernaut di entrare in arena questa notte allestendo anche un discreto cordone di sicurezza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Blake Monroe vince facilmente al debutto, in singolo, sul ring e poi placa la furia di Jordynne Grace