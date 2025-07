Il Dipartimento di Giustizia americano ha avvertito Donald Trump a maggio che il suo nome compariva nei file sul caso di Jeffrey Epstein "piĂą volte". Lo riporta il Wall Street Journal in esclusiva aggiungendo che la procuratrice generale Pam Bondi in quell'occasione disse al presidente che non aveva intenzione di pubblicare altro materiale sulla vicenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Wsj, Bondi avvertì Trump che era nei file Epstein a maggio