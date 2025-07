Winx Club | The Magic is Back la nuova serie dedicata alle fate Winx sta per arrivare su Netflix e sulla Rai

Tutto pronto per tornare ad Alfea volando con le ali delle fatine più glamour della TV. La nuova attesissima serie targata Rainbow sta per arrivare e ci riserva grandi novità in una veste ancora più tecnologica. Che cosa dobbiamo aspettarci da Winx Club: The Magic is Back? Ve lo sveliamo e vi mostriamo anche il trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Winx Club: The Magic is Back, la nuova serie dedicata alle fate Winx sta per arrivare su Netflix e sulla Rai

Winx Club e Gormiti, a Comicon Napoli l’universo Rainbow - Il mondo incantato di Winx Club e l’epica energia di Gormiti – The New Era  approdano al  Comicon fino al 4 maggio, pronti a conquistare fan di ogni età con un programma ricco di eventi, attività e sorprese alla Mostra d’Oltremare.

Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre - La magia è pronta a tornare nella vita di milioni di fan: Rainbow annuncia ufficialmente il ritorno del celebre franchise con la nuova serie animata Winx Club: The Magic Is Back, disponibile su Netflix dal 2 ottobre e in autunno su Rai.

Winx Club arriva su Pluto TV: tutte le stagioni e speciali in streaming gratuito - Da oggi su Pluto TV Italia è disponibile un canale interamente dedicato alle Winx, la serie animata cult amata da generazioni.

