Wicked – Parte 2 | Il poster del film al cinema da novembre

Universal Pictures ha diffuso in rete il nuovo poster da Wicked – Parte 2, la seconda parte del film diretta da Jon M. Chu. Dopo aver conquistato critica ( la nostra recensione di Wicked ) e pubblico, ma anche 2 premi Oscar, l’avventura fantastica ispirata al romanzo “ Il meraviglioso mago di Oz ” di L. Frank Baum torna al cinema da novembre con la sua parte conclusiva. Per l’occasione lo studios ha svelato quest’oggi il nuovo poster ufficiale (lo trovate come immagine dell’articolo) che mette al centro dell’attenzione i principali protagonisti del film di Jon M. Chu. Avete giĂ visto il primo trailer di Wicked – Parte 2? Fatelo a questo nostro indirizzo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

