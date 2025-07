WhatsApp brutte notizie per chi lo usa da Pc | la app cambia in peggio

Vediamo come cambia la app WhatsApp per Pc Windows e perché gli esperti ritengono che la novità sia peggiorativa. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - WhatsApp, brutte notizie per chi lo usa da Pc: la app cambia in peggio

In questa notizia si parla di: whatsapp - cambia - brutte - notizie

Le community di WhatsApp traslocheranno nella scheda “Chat”: ecco cosa cambia - WhatsApp Beta anticipa qualcosa che vedremo presto nella popolare app di messaggistica: le community non avranno più una scheda dedicata.

WhatsApp, l’IA rimescola le carte: cambia di nuovo tutto - Per WhatsApp arrivano delle novità importanti con l’Intelligenza Artificiale che può stravolgere di nuovo le cose: emergono nuove indiscrezioni sugli aggiornamenti L’Intelligenza Artificiale sta prendendo sempre più piede nelle applicazioni di Meta.

Whatsapp è pronta a rivoluzionare le notifiche, ecco cosa cambia - WhatsApp sta lavorando a una delle novità più significative degli ultimi tempi per migliorare la gestione delle notifiche.

WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone a partire dal 5 maggio; The Legend of Zelda, brutte notizie: slitta la data d'uscita del film tratto dal videogame; Su quelli più anziani iPhonech smetterà di funzionare in questo giorno WhatsApp! Non li usi anche tu?.

WhatsApp: brutte notizie per i possessori di alcuni smartphone - WhatsApp: brutte notizie per i possessori di alcuni smartphone dei clienti Cattive novità per una grossa fetta di utenti che utilizzano giornalmente la nota app di messaggistica ... Da it.blastingnews.com

Whatsapp, brutte notizie per gli utenti: stop al backup illimitato per ... - Whatsapp sta cambiando: con il 2024 dovremmo dire addio, almeno gli utenti Android, al backup illimitato ... Scrive affaritaliani.it