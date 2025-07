West Nile com’è fatta la zanzara che porta il contagio Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere | Così il virus può durare settimane

Sono cinquantuno nuovi casi di infezione da West Nile Virus  segnalati in Italia dal 12 al 18 settembre 2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024. I decessi salgono a 16 rispetto ai 13 della precedente rilevazione. I nuovi numeri sono contenuti nel bollettino diramato dall’Istituto Superiore di Sanità . Se prima il virus circolava in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e, in misura minore, in Piemonte ora è arrivato anche in Sicilia, Sardegna, Toscana, Campania e anche nel Lazio. Per evitare il contagio è importante innanzitutto riconoscere i sintomi, come ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco  al Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Il virus West Nile è stato individuato per la prima volta nel 1937 in Uganda nel distretto del West Nile, che ha dato il nome alla malattia. È diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America ed è più frequentemente trasmesso all'uomo dalla zanzara

"Il West Nile viene trasmesso dalla nostra zanzara, quella che conosciamo, non da quelle esotiche" Umberto Accinelli ? #nonstopnews LIVE

