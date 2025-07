West Nile altri due contagi a Latina | i casi salgono a nove in pochi giorni

Altri due casi di West Nile sono stati confermati oggi, 23 luglio, dalla Regione Lazio. Entrambi riscontrati dalla Asl di Latina e confermati dalle analisi del laboratorio di virologia dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma.Due nuovi contagi da West Nile a LatinaSi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Virus West Nile, muore una donna a Roma. Altri 6 contagi: «Gravi due uomini a Latina» | Febbre e nausea: i sintomi e la prevenzione Vai su X

In provincia di Latina una donna di 82 anni è morta in ospedale a causa della febbre West Nile, una malattia infettiva di origine tropicale trasmessa da zanzare e uccelli selvatici. Nella provincia di Latina ci sono altri sei casi confermati, al momento, per cui si p Vai su Facebook

West Nile, la Asl di Latina attiva una task force per arginare i contagi; Virus West Nile, si allarga il contagio: altri tre casi sospetti a Latina. Allertati medici e pediatri; West Nile, riunione operativa a Latina: la prima cittadina annuncia la Conferenza dei sindaci.

West nile, quanti nuovi casi oggi? Il bollettino: contagi dal Lazio al Veneto. Ed è allarme per quelli "nascosti" - Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, crescono i timori per i casi di febbre West Nile nel Lazio, e non solo. Riporta msn.com

West Nile, altri due casi in provincia di Latina: salgono a nove i contagi - Tra i pazienti ancora in cura, uno risulta ricoverato in terapia intensiva, quattro in reparti ordinari, uno è seguito a domicilio e due sono già stati dimessi ... Secondo latinaoggi.eu