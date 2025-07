Wesley Roma la buona riuscita dell’affare tra il Flamengo e il club giallorosso dipende da…un giocatore del Milan! Cosa sta succedendo in questi minuti

Wesley Roma, l’affare è praticamente fatto! Solo un giocatore del Milan potrebbe sbloccare il suo avvento nel Belpaese. Wesley, il terzino destro del Flamengo, è ormai vicinissimo a vestire la maglia della Roma. Fabrizio Romano, tramite il proprio account X, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa, confermando che il difensore brasiliano è pronto a trasferirsi sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Nonostante in passato Wesley fosse stato accostato al calciomercato Juventus, la Roma sembra ora essere la destinazione più probabile per il giocatore: l’accordo tra il club rubronegro e il sodalizio giallorosso è ormai a un passo dalla conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Roma, la buona riuscita dell’affare tra il Flamengo e il club giallorosso dipende da…un giocatore del Milan! Cosa sta succedendo in questi minuti

In questa notizia si parla di: wesley - roma - affare - flamengo

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

#Roma, svolta nell’affare #Wesley: il #Flamengo chiude per #ViniciusTobias #ASRoma Vai su X

Accordo di massima tra Roma e Flamengo per Wesley Il Flamengo sta cercando il sostituto ed il calciatore spinge per il trasferimento. Affare da 25 milioni più bonus Fabrizio Romano Vai su Facebook

Cosa manca per Wesley alla Roma, terzo colpo in arrivo per Gasperini: il punto sull'affare col Flamengo; Wesley alla Roma, accordo totale: tutte le cifre dell'affare; Cosa manca per Wesley alla Roma, terzo colpo in arrivo per Gasperini: il punto sull'affare col Flamengo.

Flamengo, blitz improvviso per Emerson Royal: si apre il varco per Wesley alla Roma - Ora bisognerà attendere, ma questo colpo di scena potrebbe sbloccare l'arrivo del brasiliano alla corte di Gasperini ... Lo riporta msn.com

Roma, svolta nell’affare Wesley: Flamengo pronto a chiudere per il sostituto - Come riportato infatti da diverse fonti brasiliane tra cui BolaVIP e il giornalista Julio Miguel Neto, sono in corso i contatti tra il Flamengo ... Riporta informazione.it