Weah Marsiglia ancora nessun segnale concreto da Marsiglia! Tarda ad arrivare quell’offerta ufficiale Cosa sta succedendo

Weah Marsiglia: lo statunitense vuole il trasferimento in Francia, ma la Juventus attende l’offerta ufficiale per l’ala americana. Timothy Weah, attaccante della Juventus, sembra essere sempre piĂą vicino a un trasferimento al Marsiglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore statunitense avrebbe giĂ dato il suo assenso al club francese, esprimendo la sua volontĂ di unirsi alla squadra della Ligue 1. Tuttavia, al momento la Juventus non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale dal Marsiglia, il che ha fatto rimanere la situazione in una fase di stallo. Nonostante ciò, le voci di mercato continuano a crescere: il trasferimento che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia, ancora nessun segnale concreto da Marsiglia! Tarda ad arrivare quell’offerta ufficiale. Cosa sta succedendo

