Von der Leyen a Tokyo | Cooperare per riformare insieme Organizzazione mondiale commercio – Il video

(Agenzia Vista) Tokyo, 23 luglio 2025 "Crediamo nella competitivitĂ globale e che questa dovrebbe essere vantaggiosa per tutti. Ecco perchĂ© l'Europa sta intensificando la cooperazione con i Paesi firmatari del CPTPP – Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico – non solo per difendere il libero scambio, ma anche per plasmarlo insieme. L'Unione Europea e i paesi firmatari del CPTPP possono guidare una riforma significativa dell'OMC – Organizzazione Mondiale del Commercio – in modo che le regole del commercio globale riflettano le sfide odierne e i rischi futuri." Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in occasione del Summit tra Europa e Giappone a Tokyo.