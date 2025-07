Volley femminile l’Italia vince le Universiadi! Malual Omoruyi ed Eze mattatrici

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile che ha animato le Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia e ha sconfitto il Giappone per 3-1 (25-19; 21-25; 25-16; 25-14) nella finale andata in scena alla Max Schmeling Halle di Berlino, concludendo da imbattuta la propria avventura in questa competizione. Le azzurre hanno avuto un passaggio a vuoto nella secondo frazione e hanno perso il primo set in questa settimana di gioco in Germania (dopo aver travolto USA, Cina Taipei, Australia, Cechia, Germania con il massimo scarto), ma poi hanno rimesso in chiaro le cose e hanno dominato i due parziali successivi, chiudendo i conti con grande disinvoltura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia vince le Universiadi! Malual, Omoruyi ed Eze mattatrici

