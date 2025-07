Vlahovic-Milan | cosa c’è di vero e due cessioni in arrivo per la Juventus

Le ultime sul mercato bianconero non hanno come protagonista solo il bomber serbo Argomento caldo, anzi caldissimo quello affrontato nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Dusan Vlahovic, un caso irrisolto dalla Juve. I bianconeri vogliono disfarsene per non pagare i 12 milioni netti di ingaggio, quasi 24 lordi, che prenderebbe il serbo in caso di permanenza a Torino. Allegri di nuovo insieme a Vlahovic? (IA) – Calciomercato.it Per Vlahovic ha perso quota la pista Inter, mentre è tornata rovente quella rappresentata dal Milan dove ritroverebbe Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic-Milan: cosa c’è di vero e due cessioni in arrivo per la Juventus

In questa notizia si parla di: vlahovic - milan - cosa - vero

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Vlahovic-Milan: cosa c'è di vero e DUE cessioni in arrivo per la Juventus NUOVO VIDEO con @fllauu e @riccardomeloni4 Vai su X

Quale attaccante fa al caso del #Milan? Circola il nome di #Vlahovic, ma sentiamo cosa dice il nostro Carlo Pellegatti... Ascolta il #podcast al link:... Vai su Facebook

Milan, il piano per Vlahovic: ecco cosa serve perché Allegri ritrovi il suo bomber; Vlahovic-Milan, cosa ha detto Allegri a Dusan? La trattativa, la telefonata e quanti soldi servono; Milan e Juve lavorano allo scambio Theo-Vlahovic: si può fare? Perché sì, perché no.

Vlahovic al Milan? Cosa c’è di vero e cosa non è vero? - Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa L'articolo Vlahovic al Milan? Lo riporta msn.com

Juve, il Milan resta in agguato per Vlahovic: cosa sta succedendo | CM.IT - Uno dei temi principali in casa Juventus riguarda il futuro di Vlahovic, il Milan continua a essere una possibilità: la situazione ... calciomercato.it scrive