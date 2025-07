Vlahovic Juve Tuttosport a breve nuovo faccia a faccia con Ristic | serve un patto per evitare brutte sorprese Il punto sul serbo

Vlahovic Juve (Tuttosport), a breve nuovo faccia a faccia con Ristic: serve un patto per evitare brutte sorprese. Il punto sul futuro del serbo. Vlahovic Juve, il nodo resta ancora irrisolto ma si continua a lavorare per arrivare a una conclusione entro breve. Come riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni la dirigenza della Juventus tornerĂ a incontrare l’agente del centravanti serbo, Darko Ristic, per provare a trovare una soluzione definitiva alla situazione contrattuale del giocatore. La strada verso l’addio sembra ormai segnata: tra le parti è stato raggiunto un accordo di massima per la separazione, che prevede una buonuscita da 10 milioni di euro  destinata al giocatore per compensare parte dell’ingaggio previsto nel suo contratto fino al 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve (Tuttosport), a breve nuovo faccia a faccia con Ristic: serve un patto per evitare brutte sorprese. Il punto sul serbo

In questa notizia si parla di: faccia - juve - breve - vlahovic

“Italiano non faccia l’errore di Thiago Motta”: il consiglio prima di Bologna-Juve | ESCLUSIVO - Nel weekend la partita decisiva per la Champions, intanto arriva un suggerimento all’allenatore rossoblù Pochi giorni a Bologna-Juventus, scontro diretto per il quarto posto.

Gasperini Juve (Sky), andato già in scena l’incontro con la Roma: l’esito del faccia a faccia ha portato a queste conclusioni. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Gasperini Juve, l’incontro tra Gasperini e la Roma è già avvenuto: ecco qual è l’esito del faccia a faccia tra le parti.

Juve, la fine del potere con 2 porte in faccia - E nel frattempo chissĂ come deve sentirsi Tudor, sotto contratto fino a giugno 2026 dopo avere pilotato la squadra alla qualificazione in Champions

CARI COMOLLI TI SCRIVO... Torniamo ad essere la Juventus e facciamo passare una stagione in tribuna a Vlahovic. I soldi spesi per questa situazione sono un investimento per fare capire che certi atteggiamenti alla Juventus non sono concessi perché... LA Vai su Facebook

?#Comolli ci mette la faccia dopo l'eliminazione: "Juve in crescita, gruppo forte". Su Vlahovic... Vai su X

Comolli ci mette la faccia dopo l'eliminazione: Juve in crescita, gruppo forte. Su Vlahovic...; Tudor-Vlahovic, patto per la Champions: faccia a faccia alla Continassa; Gazzetta – Juve, Vlahovic senza rinnovo e riduzione ingaggio è sul mercato: la situazione.

Juventus, faccia a faccia decisivo: Vlahovic ha una preferenza | CM.IT - Juventus, faccia a faccia decisivo: Vlahovic ha una preferenza | CM. Come scrive calciomercato.it

Calciomercato Juve, Di Marzio sgancia la bomba: “Vlahovic…” - Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione parlando di Dusan Vlahovic e di quello che potrebbe succedere a breve ... Come scrive msn.com