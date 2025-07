Vitaly non ce l' ha fatta | muore a 23 anni dopo terribile schianto

Non ce l’ha fatta Vitaly Stanislav, il 23enne di San Marco Evangelista coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto tra sabato e domenica a Baia Domizia. Il ragazzo, residente a San Marco Evangelista, si è spento al Cardarelli.Il giovane, sabato notte, viaggiava a bordo di un’auto quando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

