Vitalizi Rampelli | Dagli hooligans dell’anticasta solo falsità vigliacche video

Non esiste, non è agli atti, e non verrĂ mai discusso alcun ordine del giorno a firma Fabio Rampelli in merito a presunti aumenti degli stipendi dei deputati nĂ© tanto meno al ripristino dei cosiddetti vitalizi. Ad accendere la miccia ancora una volta i 5Stelle in cerca di riflettori e consensi perduti. Alla levata di scudi di alcuni deputati contiani contro la presunta volontĂ di FdI di equiparare gli stipendi dei parlamentari di Camera e Senato e di rispolverare i vitalizi risponde il diretto interessato prima in Aula poi con un video diffuso sui canali social. Vitalizi, Rampelli: accuse e bugie di un gruppo di straccioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vitalizi, Rampelli: “Dagli hooligans dell’anticasta solo falsitĂ vigliacche” (video)

L’accusa del M5s all’Odg Rampelli alla Camera: «FdI rivuole i vitalizi». La replica: «Dagli hooligans anti-casta solo falsità » - “«In merito ad alcune notizie false che leggo sulle agenzie da chi cerca, come al solito, di alterare la realtà per specularci sopra, preciso che gli ordini del giorno pubblicato a mia firma mirano a migliorare le condizioni dei lavoratori ex precari oggi inseriti nella società in house Cd Servizi, ma ancora penalizzati da turni che ne sacrificano le retribuzioni, rendendole incompatibili con il fabbisogno di qualunque essere umano, specialmente con famiglia a carico e di quelli tuttora rimasti precari che prestano servizi alla Camera dei Deputati e che misteriosamente non sono ancora stati assorbiti nella società già citata, cosa che si richiede appunto in questa sessione del Bilancio Camera».

