Virus West Nile dieci casi sospetti a Latina | uno in terapia intensiva In campo task force sanitaria

Il contagio da virus West Nile nella provincia di Latina si amplia e desta crescente preoccupazione tra le autorità sanitarie. Negli ultimi giorni sono stati segnalati tre nuovi casi sospetti, che portano il numero complessivo di persone coinvolte a dieci in una sola settimana. Le segnalazioni includono sia pazienti con sintomi lievi che almeno un caso con evoluzione grave, attualmente in terapia intensiva con supporto respiratorio. Il quadro clinico. Dei tre ultimi casi sospetti, uno è stato individuato all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove il paziente si trovava ricoverato per altre patologie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Virus West Nile, dieci casi sospetti a Latina: uno in terapia intensiva. In campo task force sanitaria

