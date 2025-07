VinArte 2025 XV edizione nel segno della speranza nell’arte femminile

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Nel fitto panorama delle iniziative culturali legate allo sviluppo territoriale, VinArte rappresenta un caso emblematico. Nata nel 2010 come esperienza “altra” nel contesto di Vinalia, la storica kermesse del vino di Guardia Sanframondi, VinArte giunge nel 2025 alla sua XV edizione, forte di un’identità ormai riconosciuta: arte contemporanea, territorio, vino e comunità come ingredienti di un progetto che ha saputo radicarsi e rinnovarsi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it