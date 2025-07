Villa Pamphili la difesa di Kaufman fa ricorso al Tribunale del Riesame e chiede che esca dal carcere

La difesa di Francis Kaufman ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame e ha richiesto l'uscita dal carcere dell'uomo accusato di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda e di averne nascosto i corpi a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Villa Pamphili il vertice Grecia-Italia - A Roma a Villa Pamphili dove è in corso il vertice tra Grecia e Italia. Servizio di Augusto Cantelmi The post A Villa Pamphili il vertice Grecia-Italia first appeared on TG2000.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Critiche dai 5 Stelle e dal Pd: in questo modo "si toglie alla cittadinanza la fruizione di un bene pubblico".

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Il dirigente 67enne, Mario Turetta, sarà il nuovo direttore del Cinema e Audiovisivo al ministero della Cultura, dopo le dimissioni di Nicola Borrelli a seguito dello scandalo dei fondi a Francis Kaufman, l’uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, che Vai su Facebook

Villa Pamphili, la difesa di Kaufman ricorre al tribunale del Riesame e chiede l’uscita dal carcere - L’americano di 46 anni è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, di 11 mesi, e di aver nascosto i loro corpi tra la ... roma.repubblica.it scrive

Villa Pamphili, il rientro in Italia di Kaufman: il volo, le accuse agli agenti e il presunto malore - Lunedì sono attesi i risultati del Dna che potrebbero inchiodarlo per il duplice omicidio di Villa Pamphili, martedì l'interrogatorio ... Come scrive fanpage.it