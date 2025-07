Via libera alle assunzioni da parte del Comune di Chieti | Un altro passo verso il risanamento dei conti

La Commissione per la stabilitĂ finanziaria degli enti locali ha dato il via libera al piano assunzionale del Comune di Chieti. "Un altro importante passo verso il risanamento dei conti e la riorganizzazione della macchina amministrativa, che consentirĂ all’amministrazione di assumere personale”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Aeroporto di Firenze: no del comune di Prato al via libera alla pista più unga - PRATO – No del Comune di Prato all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. Prato non rilascia il parere sulla compatibilità ambientale.

Salerno diventa set per la serie Amazon “Pompei”: via libera dal Comune - Alcune scene della seconda stagione di Pompei - La Serie, prodotta da Vulcano Film per la piattaforma Amazon Prime Video, saranno girate anche a Salerno tra maggio e luglio 2025.

Ex Adelchi, bocciato il parere del Comune: via libera alla riconversione - TRICASE – L’ex Adelchi di Tricase potrà essere riconvertito con la realizzazione di nuove attività commerciali: è questo di fatto il risvolto della contesa tra la società proprietaria dello storico calzaturificio dismesso, la Ocl di Specchia, e il Comune in una vicenda che li vede contrapposti.

Comune Chieti, via libera dal ministero a bilancio riequilibrato - Comune Chieti, via libera dal ministero a bilancio riequilibrato Sindaco Ferrara, una buona notizia per la città CHIETI , 26 settembre 2024, 20:43 ... Lo riporta ansa.it

Comune di Chieti, via libera a bonifica dell'ex conceria Cap - La Giunta comunale di Chieti ha dato il via libera, con una delibera immediatamente esecutiva, alla sottoscrizione con la Regione Abruzzo della bonifica dell'area ex Conceria Cap, sito inserito ... Riporta ansa.it