Il cammino verso il Gran Premio d'Italia (5-7 settembre) è iniziato da Roma, con la presentazione del poster ufficiale presso il quartier generale dell'Aci di via Marsala. "The temple of speed", ovvero il tempio della velocità , è lo slogan che lancia la 96ª edizione. Nel manifesto le sfumature del Tricolore e del blu Aci fanno da sfondo alle tre auto più iconiche: la Ferrari, la Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli e la dominante McLaren. Nel vortice dei colori campeggia lo slogan che fa da filo conduttore all'evento. «Questa definizione – spiega Tullio del Sette, commissario straordinario Aci - contraddistingue Monza nel mondo, sia per il layout della corsa che l'antico circuito di alta velocità , che come Aci vogliamo proporre per un restauro che lo restituisca a una fruibilità storica e culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Verso il Gran Premio d'Italia a Monza: presentato a Roma il poster ufficiale

#MonzaGP Martedì 22 luglio, alle ore 11, a Roma presso la Sala Spizuoco dell'Automobile Club d'Italia ci sarà la conferenza stampa di presentazione del poster ufficiale del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025.

