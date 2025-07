Venus Williams vince a 45 anni highlander come la Navratilova | Non ci sono limiti all’eccellenza

« Non ci sono limiti all’eccellenza ». Parola di Venus Williams diventata a 45 anni la seconda donna più anziana a vincere una partita singolare a livello Wta Tour. Non accadeva dai tempi di Martina Navratilova che all’età di 47 anni sconfisse Catalina Castano a Wimbledon nel 2004, ovvero oltre 21 anni fa. Venus, sette titoli del Grande Slam all’attivo, cinque a Wimbledon e due agli Australian Open ha battuto la 23enne Peyton Stearns, numero 35 del ranking Wta al Washington Open. E’ finita 6-3, 6-4. L’ultima partita l’aveva vinta in singolare nell’agosto 2023. Lunedì aveva fatto il suo ritorno in doppio insieme alla connazionale Hailey Baptiste, sconfiggendo Eugenie Bouchard e Clervie Ngounoue per 6-3, 6-1 negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Venus Williams vince a 45 anni, highlander come la Navratilova: «Non ci sono limiti all’eccellenza»

